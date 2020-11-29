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В некоторых районах Минска колонны достигали огромных размеров
Источник материала: Хартия'97
В некоторых районах Минска колонны достигали огромных размеров
Невероятная атмосфера!
В некоторых районах Минска колонны достигали действительно огромных размеров. Атмосфера передается через видео.
Об этом пишет телеграм-канал
Напоминаем, сегодня в Минске проходит
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Невероятная атмосфера!
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