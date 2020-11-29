﻿ В некоторых районах Минска колонны достигали огромных размеров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В некоторых районах Минска колонны достигали огромных размеров

29.11.2020 16:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В некоторых районах Минска колонны достигали огромных размеров

1
  • 29.11.2020, 16:03
  • 4,061
В некоторых районах Минска колонны достигали огромных размеров

Невероятная атмосфера!

В некоторых районах Минска колонны достигали действительно огромных размеров. Атмосфера передается через видео.

Об этом пишет телеграм-канал «НЕХТА».

Напоминаем, сегодня в Минске проходит Марш соседей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На зьезьдзе АГП у Менску абралі новага старшыню партыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика