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Доллар подорожал до 2,64 рубля
Источник материала: Хартия'97
Доллар подорожал до 2,64 рубля
Какие курсы валют установили обменники.
Последние 4 дня рабочей недели белорусский рубль сдавал позиции ко всем трем основным валютам — евро, доллару и российскому рублю. Курс продажи банками доллара 29 ноября достиг отметки в 2,64 рубля.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,59 рубля (Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,582 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,095 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,083 рубля.
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Какие курсы валют установили обменники.
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