Источник материала: Хартия'97

Доллар подорожал до 2,64 рубля 2 29.11.2020, 15:41

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Какие курсы валют установили обменники.

Последние 4 дня рабочей недели белорусский рубль сдавал позиции ко всем трем основным валютам — евро, доллару и российскому рублю. Курс продажи банками доллара 29 ноября достиг отметки в 2,64 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,59 рубля (Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,582 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,095 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,083 рубля.

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