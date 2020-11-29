Тактика дворовых маршей работает! Как лукашисты снова проиграли сторонникам перемен в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня в Минске состоялся «Марш Соседей». Почти в каждом районе города люди вышли на прогулку с БЧБ, лозунгами и песнями. Точное количество участников пока не ясно, но только в Уручье сообщалось о тысячных колоннах.

«По традиции», уже около 11:00 в городе отключили интернет и закрыли центральные станции метро (третья ветка полностью работала).

Люди начали выходить колоннами по всему городу. Тогда же, естественно, в разных районах были замечены силовики и спецтехника. Но большинство минчан этот факт не испугал.









Силовики пытались зачищать районы по очереди. Так они орудовали на Могилевской.



Вот так – в Лошице.

В большинстве случаев силовики разгоняли марш, уезжали, и люди выходили снова. Одна из самых больших колонн собралась в Уручье. И даже когда туда приехал ОМОН, люди не разбежались. Но этот район пытались разогнать не один раз.

И пока силовики зачищали одну часть города, в другой люди спокойно гуляли.

Также известно, что силовики применяли против демонстрантов газ, были слышны звуки стрельбы.

Ясно одно: людей на улицах Минска было очень много. И говорить о том, что протест сдувается, в очередной раз не приходится.

К 16 часам в городе «дали» мобильный интернет и открыли все станции метро. К 16:30 часам «Весна» сообщила, что в Минске были задержаны около 75 человек. Список обновляется на сайте правозащитной организации.