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Тактика дворовых маршей работает! Как лукашисты снова проиграли сторонникам перемен в Минске

29.11.2020 16:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске состоялся «Марш Соседей». Почти в каждом районе города люди вышли на прогулку с БЧБ, лозунгами и песнями. Точное количество участников пока не ясно, но только в Уручье сообщалось о тысячных колоннах. 

«По традиции», уже около 11:00 в городе отключили интернет и закрыли центральные станции метро (третья ветка полностью работала). 

Люди начали выходить колоннами по всему городу. Тогда же, естественно, в разных районах были замечены силовики и спецтехника. Но большинство минчан этот факт не испугал. 



Силовики пытались зачищать районы по очереди. Так они орудовали на Могилевской. 


Вот так – в Лошице. 

В большинстве случаев силовики разгоняли марш, уезжали, и люди выходили снова. Одна из самых больших колонн собралась в Уручье. И даже когда туда приехал ОМОН, люди не разбежались. Но этот район пытались разогнать не один раз. 

И пока силовики зачищали одну часть города, в другой люди спокойно гуляли. 

Также известно, что силовики применяли против демонстрантов газ, были слышны звуки стрельбы. 

Ясно одно: людей на улицах Минска было очень много. И говорить о том, что протест сдувается, в очередной раз не приходится. 

К 16 часам в городе «дали» мобильный интернет и открыли все станции метро. К 16:30 часам «Весна» сообщила, что в Минске были задержаны около 75 человек. Список обновляется на сайте правозащитной организации. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске состоялся «Марш Соседей». Почти в каждом районе города люди вышли на прогулку с БЧБ, лозунгами и песнями. Точное количество участников пока не...
 
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