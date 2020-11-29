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На одиночный «пикет» снеговика выехало два буса ОМОНа
Источник материала: Партизан
В Гомеле не проходит марш, но есть цепь солидарности и задержания.
Сегодня в Минске и во многих городах Беларуси проходит Марш соседей. Гомельчане, как и на прошлых выходных, на массовую акцию не собрались, но задержанные есть.
В Гомеле на Советской полно сотрудников ОМОНа и милиции,
На каскаде озер в районе улицы П. Бровки прошел одиночный «пикет» снеговика с БЧБ-флагом. Как
На Советской молодые парни встали в цепь солидарности. А еще кто-то развесил на нескольких столбах в районе «Рембыттехники» большие БЧБ-флаги — коммунальники оперативно выехали разбираться и снимать символику.
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В Гомеле не проходит марш, но есть цепь солидарности и задержания.
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