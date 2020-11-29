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Фотофакт: "Партизаны" оставили надпись на доме Баскова
Источник материала: Партизан
На доме председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова в лесу возле Минского моря появилась огромная надпись "Не простим!". Фото
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На доме председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова в лесу возле Минского моря появилась огромная надпись "Не простим!". Фото https://t.me/motolkohelp/18071
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