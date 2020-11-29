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Йоханнес Бё выиграл спринт в Контиолахти, четыре белоруса набрали очки

29.11.2020 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, пишет SPORT.TUT.BY


Reuters

Бё-младший (0+0) не допустил ни одного промаха и на 44 секунды опередил шведа Себастьяна Самуэльссона (1+0). Третьим стал еще один биатлонист из Швеции — Мартин Понсилуома (1+0).

Лучшим из белорусов сегодня стал Сергей Бочарников (2+2), который благодаря пятой среди всех участников скорости смог занять 29-е место при неудачной стрельбе.

Роман Елетнов (1+1) стал 31-м, Антон Смольский (2+1) — 34-м, Максим Воробей (0+1) — 39-м, Никита Лобастов (1+0) — 58-м.
 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, пишет SPORT.TUT.BY
 
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