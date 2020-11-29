Проректор по воспитательной работе стал новым пресс-секретарём БПЦ

Меромонах Афанасий (Соколов) / minda.by





"Еврорадио" со ссылкой на сайт БПЦ. Такое назначение сделал митрополит Вениамин в пятницу, 27 ноября, сообщаетсо ссылкой наБПЦ.





Ранее эту должность занимал протоиерей Сергий Лепин. Но после резкого осуждения действий силовиков, разрушающих мемориалы памяти убитого на "Площади Перемен" Романа Бондаренко, протоиерей получил предупреждение от генпрокуратуры. Мол, его высказывание "сознательно повышает уровень напряжённости в обществе и разжигает ненависть к представителям органов власти".





После этого Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава БПЦ его удовлетворил. Отец Сергий остаётся настоятелем храма Преображения Господня в Ракове.





Иеромонах Афанасий (Соколов) родился в 1966 году в Гомельской области. В 1994-м году окончил БГПУ. В том же году получил звание бакалавра богословия, через пять лет стал кандидатом богословия в Минской духовной семинарии. В 2019-м году принял монашеский постриг. Является проректором по воспитательной работе Минской духовной семинарии.