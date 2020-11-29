Видеофакт. Силовики травят газом протестующих в Боровлянах

Инцидент произошел днем 29 ноября при попытке разгона одной из групп участников Марша соседей.





Воскресный протестный марш — шестнадцатый после президентских выборов 9 августа.

Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.