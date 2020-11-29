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Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

29.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

2:49 ― блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания;

4:30― "эффект Манделы": что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?

7:30 ― "мы все сказали 50!" Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением;

8:40 ― "я устал, я ухожу": как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?

11:01 ― как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущева и Екатерины II;

13:27 ― лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что все время на слуху?

15:48 ― эрозия памяти и пост-травматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти;

19:06 ― внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?

21:28 ― почему свидетельские показания ― ненадежный инструмент раскрытия преступлений;

22:48 ― "феномен Форера-Барнума": доверие к общим словам и псевдо-экспертизе заставляют поверить в то, чего нет;

24:24 ― как противостоять эффекту ложной памяти?

25:40 ― проявление эффекта Манделы в политике;

28:15 ― откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?

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Эффект Манделы ― странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из...
 
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