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Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?
29.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
2:49 ― блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания;
4:30― "эффект Манделы": что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?
7:30 ― "мы все сказали 50!" Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением;
8:40 ― "я устал, я ухожу": как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?
11:01 ― как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущева и Екатерины II;
13:27 ― лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что все время на слуху?
15:48 ― эрозия памяти и пост-травматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти;
19:06 ― внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?
21:28 ― почему свидетельские показания ― ненадежный инструмент раскрытия преступлений;
22:48 ― "феномен Форера-Барнума": доверие к общим словам и псевдо-экспертизе заставляют поверить в то, чего нет;
24:24 ― как противостоять эффекту ложной памяти?
25:40 ― проявление эффекта Манделы в политике;
28:15 ― откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?
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Эффект Манделы ― странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из...
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