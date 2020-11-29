Более тысячи фур застряли на белорусско-литовской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Большая очередь из большегрузов образовалась на белорусско-литовской границе, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

По состоянию на 16:00 в четырех пунктов пропуска находятся примерно 1100 грузовых автомашин.

Больше всего фур ожидают въезда в Евросоюз в "Каменном Логе" – более 320, меньше всего – в "Привалке", там всего 200 машин. В пунктах пропуска "Бенякони" и "Котловка" своей очереди ждут более 300 и 280 грузовиков соответственно.

Очереди размером в несколько раз меньше присутствуют и на границе с Латвией (более 190) и Польшей (более 260).

На границе с Украиной очередей из фур нет.

Большегрузы нередко скапливаются на белорусско-литовской границе, как правило перед выходными и праздниками. Проблемные ситуации возникают еще и тогда, когда у литовской стороны происходят сбои в программном обеспечении. Участок границы считается наиболее загруженным, так как водители пытаются сэкономить на топливе.

Читайте также: