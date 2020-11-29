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Лепила снеговика, но вовремя остановили. Незарегистрированная «Вясна» насчитала почти 100 задержанных (видео)

29.11.2020 17:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» продолжает обновлять список задержанных сегодня белорусов. На 16:30 в нем числятся почти 100 человек. Большинство — из Минска, также фигурируют Витебск, Ляховичи, Коробчицы (Гродненская область), Боровляны. Поступают сообщения о задержаниях и из Гомеля — там обезврежена девушка, лепившая снеговика.

Напомним, среди задержанных как минимум четверо участников противостояния в Боровлянах, где человек в маске обрызгивал людей спреем из баллона.

Также в списке значится экономист и член Координационного совета Дмитрий Крук.

Поступают сообщения и о том, что в Бресте задержаны внештатники «Брестской газеты» Станислав Коршунов и Максим Хлебец — их остановила машина ГАИ, ехавшая следом с мигалкой.

В Гомеле информацию пытаются собирать местные добровольцы. Они сообщают о пяти известных им задержаниях (один парень после беседы отпущен). В одном случае девушка лепила снеговика, но силовики вовремя остановили ее.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» продолжает обновлять список задержанных сегодня белорусов. На 16:30 в нем числятся почти 100 человек....
 
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