|
Лепила снеговика, но вовремя остановили. Незарегистрированная «Вясна» насчитала почти 100 задержанных (видео)
Источник материала: Onliner
Лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» продолжает обновлять
Напомним, среди задержанных как минимум четверо участников противостояния в Боровлянах, где человек в маске
Также в списке
Поступают
В Гомеле информацию пытаются
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лепила снеговика, но вовремя остановили. Незарегистрированная «Вясна» насчитала почти 100 задержанных (видео)
Лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна» продолжает обновлять список задержанных сегодня белорусов. На 16:30 в нем числятся почти 100 человек....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)