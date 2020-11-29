ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые скучные мужчины по знаку Зодиака

29.11.2020 17:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Названы самые скучные мужчины по знаку Зодиака
Самый скучный мужчина по знаку Зодиака / ua.depositphotos.com
Астрологи назвали три знака Зодиака, мужчины которых являются самыми скучными.

Об этом сообщает slovofraza.

Tелец


Они очень ценят традиции и постоянства. Они живут по графику и не терпят изменений. Тельцы серьезные и практичные, преданные. Но рядом с таким мужчиной может быть только та девушка, которая не любит приключений. Его не подбить на риск и не уговорить на спонтанное приключение, он лучше останется дома.

Дева


Этот мужчина строгий, серьезный, которые предъявляет завышенные требования. Поэтому он не допустит, чтобы любимая девушка нарушала правила или переходила черту дозволенного. Они не нарушают правил и не терпят грязь. Он обязательно отчитает вас за крошку на столе.

Kозерог


Tакой мужчина живет по графику, ест только привычную пищу и ходит по знакомым заведениям, заказывая одно и то же. B партнере ищет постоянство и серьезное отношение к совместной жизни. Он не понимает глупых шуток и дурачества, а также порой кажется слишком придирчивым.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лепила снеговика, но вовремя остановили. Незарегистрированная «Вясна» насчитала почти 100 задержанных (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика