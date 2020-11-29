ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алла Пугачева показалась на фото и вызвала жаркие споры в сети

29.11.2020 17:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Алла Пугачева показалась на фото и вызвала жаркие споры в сети
Пугачева с cыном Гарри / фото instagram.com/maxgalkinru
В последнее время и Алла Пугачева, и ее звездный супруг Максим Галкин очень активны в сети. То они покажут семейное фото, то удивят снимком Примадонны без макияжа, а то похвастаются кадрами со своими детьми Лизой и Гарри.

В этот раз Галкин на своей странице в Instagram показал фотографию жены с сыном Гарри.

«Алла и Гарри», - подписал он фотографию, сопроводив пост восхищенным смайлом.


В кадре Алла Пугачева предстала с распущенными кудрявыми волосами, в берете с вуалью, кожаных брюках, клетчатой рубашке. На ее лице неброскиай макияж, певица выглядит уставшей.

Это фото Аллы Борисовны вызвало споры в сети: одни считают, что артистка переборщила с похудением и «пластикой», другие осыпали ее комплиментами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ее лице неброский макияж, певица выглядит уставшей.
 
Новости дня
Новости разные
 
83-летний активист Ян Гриб поет «Погоню» перед Маршем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика