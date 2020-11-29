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Алла Пугачева показалась на фото и вызвала жаркие споры в сети
Источник материала: UDF
Пугачева с cыном Гарри / фото instagram.com/maxgalkinru
В этот раз Галкин на своей странице в Instagram показал фотографию жены с сыном Гарри.
«Алла и Гарри», - подписал он фотографию, сопроводив пост восхищенным смайлом.
В кадре Алла Пугачева предстала с распущенными кудрявыми волосами, в берете с вуалью, кожаных брюках, клетчатой рубашке. На ее лице неброскиай макияж, певица выглядит уставшей.
Это фото Аллы Борисовны вызвало споры в сети: одни считают, что артистка переборщила с похудением и «пластикой», другие осыпали ее комплиментами.
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На ее лице неброский макияж, певица выглядит уставшей.
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