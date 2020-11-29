Источник материала: UDF



Пугачева с cыном Гарри / фото instagram.com/maxgalkinru

«Алла и Гарри», - подписал он фотографию, сопроводив пост восхищенным смайлом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алла Пугачева показалась на фото и вызвала жаркие споры в сети На ее лице неброский макияж, певица выглядит уставшей.

В этот раз Галкин на своей странице в Instagram показал фотографию жены с сыном Гарри.В кадрепредстала с распущенными кудрявыми волосами, в берете с вуалью, кожаных брюках, клетчатой рубашке. На ее лице неброскиай макияж, певица выглядит уставшей.Это фото Аллы Борисовны вызвало споры в сети: одни считают, что артистка переборщила с похудением и «пластикой», другие осыпали ее комплиментами.