Динара Алимбекова стала шестой в спринте на этапе КМ по биатлону

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова допустила один (1+0) промах и вновь отлично проявила себя на лыжне.

Ирина Кривко (0+0) стала 15-й, Елена Кручинкина (0+1) — 46-й, Ирина Кручинкина (1+1) — 56-й.

Победу же одержала шведка Ханна Оберг (0+0), которая на 24 секунды опередила норвежку Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0). Третье место заняла еще одна биатлонистка из Норвегии Каролин-Оффигстад Кноттен (0+0).