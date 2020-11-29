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Динара Алимбекова стала шестой в спринте на этапе КМ по биатлону

29.11.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова допустила один (1+0) промах и вновь отлично проявила себя на лыжне.

Ирина Кривко (0+0) стала 15-й, Елена Кручинкина (0+1) — 46-й, Ирина Кручинкина (1+1) — 56-й.

Победу же одержала шведка Ханна Оберг (0+0), которая на 24 секунды опередила норвежку Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0). Третье место заняла еще одна биатлонистка из Норвегии Каролин-Оффигстад Кноттен (0+0).

 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
 
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