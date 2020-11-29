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15 мгновений Марша соседей

29.11.2020 17:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

15 мгновений Марша соседей

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  • 29.11.2020, 17:13
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15 мгновений Марша соседей
Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться, передает «Солидарность».

Уручье выглядело так: группы людей прогуливаются по району с БЧБ-флагами в руках.



Цепь солидарности возле торгового центра «Рига» в Минске. Сюда также приехали силовики. Задержали одного человека, остальные разбежались, а когда силовики уехали — собрались снова.


Момент встречи двух колонн в одном из районов Минска сегодня.

Участников «Марша соседей» в Грушевке приветствуют врачи, пассажиры общественного транспорта и те, кто не смог присоединиться к акции и остался дома.






На Пушкинской к месту гибели Александра Тарайковского принесли цветы и плакат.




В Уручье силовики ожидают, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу.


Большое количество микроавтобусов передвигалось от станции метро «Пушкинская» до Каменной горки, останавливалось, чтобы разогнать людей.




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Теги: Минск
 
 
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