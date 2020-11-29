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Нас гораздо больше, чем мы думаем
Источник материала: Хартия'97
Нас гораздо больше, чем мы думаем
Белорусы действовали сегодня, как настоящие партизаны.
- На первом видео небольшая группа людей выдвинулись из Малиновки к жителям Юго-Запада. Шли окольными путями как настоящие партизаны. Через поля по грязи в сторону Белецкого и сразу во дворы, пишет телеграм-канал
На втором видео - это количество людей уже буквально через 15 минут. Это нереально круто и поднимает боевой дух!
Даже если вы думаете, что вас мало, то это не так. Нас гораздо больше, чем мы думаем.
Жыве Беларусь!
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Белорусы действовали сегодня, как настоящие партизаны.
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