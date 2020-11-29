Источник материала: Хартия'97

Нас гораздо больше, чем мы думаем 29.11.2020, 17:01

2,998

Белорусы действовали сегодня, как настоящие партизаны.

- На первом видео небольшая группа людей выдвинулись из Малиновки к жителям Юго-Запада. Шли окольными путями как настоящие партизаны. Через поля по грязи в сторону Белецкого и сразу во дворы, пишет телеграм-канал «Баста» .

На втором видео - это количество людей уже буквально через 15 минут. Это нереально круто и поднимает боевой дух!

Даже если вы думаете, что вас мало, то это не так. Нас гораздо больше, чем мы думаем.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .