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Нас гораздо больше, чем мы думаем

29.11.2020 17:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нас гораздо больше, чем мы думаем

  • 29.11.2020, 17:01
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Нас гораздо больше, чем мы думаем

Белорусы действовали сегодня, как настоящие партизаны.

- На первом видео небольшая группа людей выдвинулись из Малиновки к жителям Юго-Запада. Шли окольными путями как настоящие партизаны. Через поля по грязи в сторону Белецкого и сразу во дворы, пишет телеграм-канал «Баста».

На втором видео - это количество людей уже буквально через 15 минут. Это нереально круто и поднимает боевой дух!

Даже если вы думаете, что вас мало, то это не так. Нас гораздо больше, чем мы думаем.

Жыве Беларусь!

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Белорусы действовали сегодня, как настоящие партизаны.
 
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