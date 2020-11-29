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Volkswagen может заменить Polo доступным электрокаром

29.11.2020 17:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Volkswagen может заменить Polo доступным электрокаром

  • 29.11.2020, 16:54
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Volkswagen может заменить Polo доступным электрокаром

Малолитражки немецкой марки уступят место «бюджетным» электромобилям ID.1 и ID.2.

Фирма Volkswagen планирует расширить линейку электрокаров за счёт небольших «народных автомобилей» на батарейках со стартовой ценой 20 тысяч евро. Со временем доступные электромобили могут заменить малолитражки up! и Polo в европейской линейке. Снизить цены на «зелёные» модели «Фольксвагену» помогут китайские партнёры, передает motor.ru.

Новый руководитель Volkswagen Ральф Брандштеттер анонсировал расширение гаммы электромобилей за счёт компактных и субкомпактных моделей. Глава немецкого бренда подчеркнул, что «автомобили в небольших сегментах очень важны и интересны для Volkswagen».


По информации Automotive News Europe, самый маленький электромобиль ID.1 станет преемником up!, а более крупный ID.2 может вытеснить из европейской линейки Polo. Миниатюрные модели будут базироваться на упрощённой платформе MEB-Lite, предназначенной для электрокаров с тяговой батареей ёмкостью менее 45 киловатт-часов.

Чтобы снизить стартовую цену бюджетных электрокаров, Volkswagen будет использовать более дешёвые литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Другой метод экономии — партнёрство с китайскими автопроизводителями и выпуск недорогих «батарейных» моделей в Поднебесной на совместных предприятиях с FAW и SAIC. Электромобили на платформе MEB-Lite выйдут на рынок не только под маркой Volkswagen, но и под брендами Seat и Skoda.

В настоящий момент самым доступным электромобилем Volkswagen является одноклассник Golf — хэтчбек ID.3. Базовый ID.3 в Германии стоит 34 тысячи евро, тогда как Golf восьмого поколения можно приобрести за 20 тысяч евро. Несмотря на разницу в цене, в октябре именно ID.3 стал самым продаваемым новым электромобилем в Европе — модель разошлась тиражом 10,5 тысячи экземпляров.

Volkswagen не раскрывает сроки дебюта «бюджетных» электрокаров, но до 2023-го премьеры электрического одноклассника Polo можно не ждать, а субкомпактный преемник e-up! и вовсе выйдет на рынок не раньше 2025 года. Впрочем, босс Volkswagen Ральф Брандштеттер намекал, что прототипы электромобилей начального уровня покажут задолго до премьеры.

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Малолитражки немецкой марки уступят место «бюджетным» электромобилям ID.1 и ID.2.
 
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