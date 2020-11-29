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Львов, Мельбурн, Барселона и Рига поддержали белорусов
Источник материала: Хартия'97
Львов, Мельбурн, Барселона и Рига поддержали белорусов
Белорусы зарубежья вышли на улицы.
Акции солидарности с протестующими белорусами прошли во Львове, Мельбурне, Барселоне и Риге, передает
Белорусы зарубежья вышли сегодня на улицы, чтобы поддержать белорусов на Родине.
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Белорусы зарубежья вышли на улицы.
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