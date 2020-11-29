Источник материала: Хартия'97

В небе Японии пролетел огромный светящийся шар 2 29.11.2020, 16:39

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Вспышка падающего небесного тела была сопоставима по силе яркости с полной Луной.

В ночь на воскресенье в западной части Японии был зафиксирован яркий болид. Об этом сообщет korrespondent.net .

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.

Как заявил агентству Kyodo директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной Луной", – цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось сильным гулом.

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