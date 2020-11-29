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Клип в поддержку Ольги Хижинковой: «Нет больше страха, сила в нас безупречна»
Источник материала: Партизан
Девушки из «Маяка Минска» записали ролик, чтобы поддержать осужденную на сутки за участие в акциях протеста «Мисс Беларусь-2008» Ольгу Хижинкову.
Лица участниц клипа скрыты табличками с надписью «23.34» — статьи административного Кодекса, по которой осуждены десятки тысяч белорусов.
Они поют: «Сколько еще нужно душ, чтобы ты услышал вслед: «Убегай, твой летит бумеранг!», «Нет больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, чистая, ясная, уже не твоя».
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Девушки из «Маяка Минска» записали ролик, чтобы поддержать осужденную на сутки за участие в акциях протеста «Мисс Беларусь-2008» Ольгу Хижинкову.
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