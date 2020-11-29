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Брестчанин показал уникальную коллекцию о великом Диего Марадоне, которую он начал собирать больше 50 лет назад

29.11.2020 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редкие кадры из советской периодики, вырезки из мировых газет и журналов – жизнь великого Диего в 28 самодельных альбомах.

Самый первый Георгий Дорбуашвили начал собирать еще школьником больше 50 лет назад, в то время, когда Марадона был малоизвестным молодым футболистом, сообщает СТВ.

За эти годы Диего превратился в легенду мирового футбола и кумира миллионов. Экспонаты оценил и сам Диего, когда посещал Брест.
 
«Более 30 лет за тобой гоняюсь по всему свету, а ты сам ко мне в город приехал», – я говорю, – «спасибо тебе большое. Сфотографируемся, автограф?» Он: «Си», – все», – вспоминает брестчанин.

Самый ценный экспонат – сигара, которую великий футболист подарил Дорбуашвили.


Напомним, 25 ноября легендарный футболист скончался от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

В качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест» Марадона единственный раз посетил Брест 16 июля 2018 года. На следующий день он улетел. После того как стало известно, что Марадона стал тренером мексиканского «Дорадоса», руководство брестского клуба сообщило, что он переведен в ранг почетного председателя правления.
 
Теги: Брест
 
 
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Редкие кадры из советской периодики, вырезки из мировых газет и журналов – жизнь великого Диего в 28 самодельных альбомах.
 
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