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В Гродно задержали около двадцати участников воскресной акции протеста

29.11.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гродненцы вышли на районные акции 29 ноября. Некоторых задержали, в том числе пожилую женщину с бело-красно-белым зонтом.

В Гродно задержали около двадцати участников воскресной акции протеста

Около 20 человек прошли колонной в микрорайоне Вишневец. Они не несли какую-либо символику, не выкрикивали лозунги. Однако к ним подъехали три милицейских микроавтобуса с начальством гродненской милиции и людьми в штатском и в масках. Почти всех участников акции задержали, некоторых догоняли во дворах.

В Гродно задержали около двадцати участников воскресной акции протеста

В других районах города также гуляли протестующие, организовывали небольшие акции с бело-красно-белым флагами. Известно, что в центре в районе улицы Советской задержали пожилую женщину с бело-красно-белым зонтом, сообщает БелаПАН.

 
 
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Гродненцы вышли на районные акции 29 ноября. Некоторых задержали, в том числе пожилую женщину с бело-красно-белым зонтом.
 
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