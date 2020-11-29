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"Марш соседей" - минчане снова испытали формат локального протеста

29.11.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На минувших выходных протестующие впервые опробовали новую тактику - собираться не в центре города, а в собственных дворах. Из дворов соседи группами отправлялись к более крупным точкам сбора в своих микрорайонах.

Сегодня "Марш соседей" прошел в том же формате. Сразу в нескольких частях Минска люди вышли к крупным объектам микрорайонов, в том числе торговым центрам.

© AFP 2020 / VASILY MAXIMOV
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И хотя организация акций протеста изменилась, остались и привычные уже для этих дней обстоятельства - среди них отключение мобильного интернета. Сегодня жители столицы провели без доступа в сеть около 4,5 часов.

Метрополитен же обошелся перекрытием только пяти станций, на вход и выход был также закрыт один из вестибюлей станции метро "Площадь Ленина".

Столичная милиция утром предупредила, что планирует нести службу в усиленном режиме, как и правоохранители в областных центрах. Точное число задержанных на протестах милиция пока не называет.

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Теги: Минск
 
 
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Вторые выходные подряд протестующие предпочитают общему маршу на центральных улицах города митинги в микрорайонах. Смотрите на видео, как проходил "Марш соседей"...
 
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