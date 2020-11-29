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У дома, предположительно, семьи Дмитрия Баскова сделали надпись «Не простим!»
Источник материала: Tut.by
Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!». Ее нанесли на одну из построек. Сам Дмитрий Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию про этот инцидент.
Читатели прислали нам сегодня несколько фотографий земельного участка под Минском. На нем расположен дом, похожий на тот, который
Мы позвонили Дмитрию Баскову и попросили подтвердить или опровергнуть информацию об этом инциденте. «Я не даю никаких комментариев», — ответил Дмитрий Басков, услышав вопрос.
Напомним, ранее
Информация о покупке также следует и из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.
Дом в английском стиле находится в районе Минского моря и занимает площадь около 500 квадратных метров. Его в конце сентября купила жена Дмитрия Баскова.
Из данных Госрегистра также следует, что накануне покупки этого дома семья Баскова продала свой таунхаус в «Олимпик Парке».
Как пишет «
В 2017 году был заместителем председателя Федерации хоккея (ныне председатель), а с 2018 года — генеральным директором хоккейного клуба «Динамо».
По словам Баскова, он до 38 лет жил на съемных квартирах, а деньги на собственный дом зарабатывал, удачно вложив деньги в стартап друзей.
В этом году Басков стал владельцем 15% уставного капитала скандального аккумуляторного завода в Бресте. Он владеет также 11% строительной компании «Датч Стар», входит в совет директоров БСБ-Банка.
Но более широкую известность он получил недавно — после смерти Романа Бондаренко. Местные жители утверждали, что Басков находился на «Площади перемен» во время конфликта, приведшего к трагедии. Вскоре в интернете
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Сам Дмитрий Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию про этот инцидент.
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