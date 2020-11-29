У дома, предположительно, семьи Дмитрия Баскова сделали надпись «Не простим!»

Источник материала: Tut.by

Под Минском у одного из домов, который похож на тот, который принадлежит, предположительно, семье Дмитрия Баскова, кто-то сделал надпись «Не простим!!!». Ее нанесли на одну из построек. Сам Дмитрий Басков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию про этот инцидент.



Этот снимок сегодня прислал читатель

Читатели прислали нам сегодня несколько фотографий земельного участка под Минском. На нем расположен дом, похожий на тот, который принадлежит , предположительно, семье председателя Федерации хоккея Беларуси, бизнесмена и участника акций в поддержку Александра Лукашенко Дмитрия Баскова. На одной из построек на территории участка кто-то сделал надпись «Не простим!!!».



Этот снимок сегодня прислал читатель

Мы позвонили Дмитрию Баскову и попросили подтвердить или опровергнуть информацию об этом инциденте. «Я не даю никаких комментариев», — ответил Дмитрий Басков, услышав вопрос.

Напомним, ранее сообщалось , что семья Дмитрия Баскова обзавелась шикарным домом под Минском, который изначально продавался за 1,25 млн долларов. Об этом сообщал телеграм-канал « МотолькоПомоги ».

Информация о покупке также следует и из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.



Это снимок дома, которые приобрела, предположительно, семья Дмитрия Баскова

Дом в английском стиле находится в районе Минского моря и занимает площадь около 500 квадратных метров. Его в конце сентября купила жена Дмитрия Баскова.

Из данных Госрегистра также следует, что накануне покупки этого дома семья Баскова продала свой таунхаус в «Олимпик Парке».

Как пишет « Наша Ніва », Басков родился в 1978 году. Был профессиональным хоккеистом. Выступал за юношескую сборную Беларуси. После завершения карьеры в 32 года стал тренером по хоккею, тренировал детскую команду «Грифоны», где играет Николай Лукашенко. Позже он стал тренером хоккейной команды Александра Лукашенко.

В 2017 году был заместителем председателя Федерации хоккея (ныне председатель), а с 2018 года — генеральным директором хоккейного клуба «Динамо».

По словам Баскова, он до 38 лет жил на съемных квартирах, а деньги на собственный дом зарабатывал, удачно вложив деньги в стартап друзей.

В этом году Басков стал владельцем 15% уставного капитала скандального аккумуляторного завода в Бресте. Он владеет также 11% строительной компании «Датч Стар», входит в совет директоров БСБ-Банка.

Но более широкую известность он получил недавно — после смерти Романа Бондаренко. Местные жители утверждали, что Басков находился на «Площади перемен» во время конфликта, приведшего к трагедии. Вскоре в интернете появились аудиозаписи обсуждения этой ситуации человеком с голосом, похожим на голос Баскова.