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Борисов вышел на вечерний протест
Источник материала: Хартия'97
Борисов вышел на вечерний протест
Сегодня - 113-й день белорусской революции.
В Беларуси прошел Марш соседей. Люди вышли на протест в 113-й день белорусской революции.
Вечером жители Борисова вышли на акцию солидарности со всеми протестующими в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал
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Сегодня - 113-й день белорусской революции.
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