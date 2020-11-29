Источник материала: Хартия'97

Борисов вышел на вечерний протест 29.11.2020, 18:34

Сегодня - 113-й день белорусской революции.

В Беларуси прошел Марш соседей. Люди вышли на протест в 113-й день белорусской революции.

Вечером жители Борисова вышли на акцию солидарности со всеми протестующими в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97» .





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