Источник материала: Хартия'97

Минчанин с бело-красно-белым флагом оставил карателей ни с чем 29.11.2020, 18:14

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Белорусы троллят лукашистов.

В Беларуси прошел Марш соседей . Люди вышли на протест в 113-й день белорусской революции.

Во время акции парень с бело-красно-белым флагом во всю мощь убегал от карателей. В итоге лукашисты остались ни с чем, национальный флаг был спасен.

Видео «Нашей ниве» прислали читатели.

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