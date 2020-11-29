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Минчанин с бело-красно-белым флагом оставил карателей ни с чем
Источник материала: Хартия'97
Минчанин с бело-красно-белым флагом оставил карателей ни с чем
Белорусы троллят лукашистов.
В Беларуси прошел
Во время акции парень с бело-красно-белым флагом во всю мощь убегал от карателей. В итоге лукашисты остались ни с чем, национальный флаг был спасен.
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Белорусы троллят лукашистов.
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