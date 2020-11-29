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В ОАЭ взорвали четыре небоскреба сразу

29.11.2020 18:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В ОАЭ взорвали четыре небоскреба сразу

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  • 29.11.2020, 18:03
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В ОАЭ взорвали четыре небоскреба сразу

Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, сразу взорвали четыре небоскреба. К таким действиям обратились из-за реконструкции вблизи территории порта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на KhaleejTimes.

Комплекс зданий, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности.

Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.

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Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса.
 
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