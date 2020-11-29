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Жители ЖК «Магистр» вышли на марш с огромным национальным флагам
Источник материала: Хартия'97
Жители ЖК «Магистр» вышли на марш с огромным национальным флагам
По всей столице прошли Марши соседей.
По всему Минску прошли Марши соседей.
Жители ЖК «Магистр» вышли на марш с огромным национальным флагам.
Фото опубликовал телеграм-канал
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По всей столице прошли Марши соседей.
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