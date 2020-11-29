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Николай Козлов избран председателем Объединенной гражданской партии

29.11.2020 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председателем Объединенной гражданской партии избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда партии.

Николай Козлов избран председателем Объединенной гражданской партии
Николай Козлов. Фото из архива

Также на должность председателя ОГП предлагалось выдвинуть бывшего председателя партии Анатолия Лебедько, однако он взял самоотвод.

В итоге кроме Козлова на должность председателя партии претендовала активистка партии Ольга Белевцова. Голосование было тайным.

По данным счетной комиссии, за Козлова проголосовали 59 делегатов, за Белевцову — 23, еще трое — против всех.

«Я постараюсь оправдать ваше доверие, сделаю все для этого. За эти два года я как-то вошел в должность, может, до конца не знаю ее во всех ее тонкостях, но это очень тяжелая и ответственная обязанность», — заявил после избрания Николай Козлов.

Съезд также избрал пять заместителей председателя ОГП — Геннадия Ананьева, Анну Красулину, Александра Кабанова (арестован, признан правозащитниками политзаключенным, согласие получено через адвоката), Ольгу Белевцову и Алексея Кириенко (руководитель молодежной организации ОГП «Молодые демократы»).

 
Теги: Минск
 
 
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Председателем Объединенной гражданской партии избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда...
 
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