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В Минске задержали члена Координационного совета Дмитрия Крука

29.11.2020 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org.

В Минске задержали члена Координационного совета Дмитрия Крука

По данным правозащитников, в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен, которая прошла в формате локальных «маршей соседей», задержано более сотни человек.

Помимо Минска задержания зафиксированы в поселке Боровляны под Минском, Витебске, Гродно, Ляховичах, Жодино.

 
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В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org.
 
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