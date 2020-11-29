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В Минске задержали члена Координационного совета Дмитрия Крука
Источник материала: Навiны
В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org.
По данным правозащитников, в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен, которая прошла в формате локальных «маршей соседей», задержано более сотни человек.
Помимо Минска задержания зафиксированы в поселке Боровляны под Минском, Витебске, Гродно, Ляховичах, Жодино.
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В Минске задержан экономист и член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук. Список задержанных публикует spring96.org.
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