Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть первая

Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.

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