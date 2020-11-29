ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть первая

29.11.2020 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть первая

Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смешение цифровой и настоящей реальности - процесс давний, длительный и, кажется, неизбежный. Как давно он начался? Как улучшится мир от повсеместного внедрения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вся Южная Осетия в понедельник останется без света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика