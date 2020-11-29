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Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть первая
29.11.2020 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, про перспективы дополненной реальности или про виртуальную реальность как инструмент психиатра.
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