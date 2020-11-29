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Вся Южная Осетия в понедельник останется без света
29.11.2020 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Подача электроэнергии в Южную Осетию будет приостановлена 30 ноября в связи с ремонтом подстанции, передает
© Sputnik / Максим Блинов
"В понедельник, 30 ноября, с 10:00 до 15:00 часов подача электроэнергии в республику не будет осуществляться", - цитирует агентство энергетиков.
Блэкаут – вынужденный, он связан с ремонтными работами на подстанции в Северной Осетии.
Агентство уточняет, что работы были запланированы еще на начало ноября, но их отменили из-за ухудшения погодных условий.
Южная Осетия получает электроэнергию из России по 110-киловаттной линии "Зарамаг-Северный портал-Дзау".
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Блэкаут в стране вынужденный и связан с ремонтными работами, они были запланированы еще на начало месяца, потом их перенесли.
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