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Журналистке Tut.by Катерине Борисевич, видимо, предъявили обвинение. Она остается под стражей

29.11.2020 19:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером истек срок, в течение которого Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения. Поскольку ее не отпустили, выходит, что Катерина находится в статусе обвиняемой, делает вывод Tut.by. Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении в самом широком значении, поэтому, на какой срок избрана самая строгая мера пресечения, неизвестно. Предположительно — на два месяца, то есть до 19 января 2021 года.

Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко. Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.

 
 
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Сегодня вечером истек срок, в течение которого Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения. Поскольку ее не отпустили, выходит,...
 
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