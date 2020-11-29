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Журналистке Tut.by Катерине Борисевич, видимо, предъявили обвинение. Она остается под стражей
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером истек срок, в течение которого Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения. Поскольку ее не отпустили, выходит, что Катерина находится в статусе обвиняемой,
Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко. Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.
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Сегодня вечером истек срок, в течение которого Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения. Поскольку ее не отпустили, выходит,...
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