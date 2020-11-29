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На гонке «Формулы-1» в Бахрейне болид врезался в ограждение и взорвался. Водитель выжил чудом (видео)

29.11.2020 19:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Серьезная с виду авария произошла сегодня на Гран-при Бахрейна. Автомобиль Ромена Грожана после столкновения с другой машиной вылетел с трассы, врезался в ограждение и взорвался. Машину разорвало на части, они были охвачены пламенем. Каким-то образом водитель выжил, отделавшись несколькими ожогами. В сети появилось видео аварии, снятое с разных точек.

Гонка остановлена.

 
 
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Серьезная с виду авария произошла сегодня на Гран-при Бахрейна. Автомобиль Ромена Грожана после столкновения с другой машиной вылетел с трассы, врезался в...
 
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