В Минске задержан экономист Дмитрий Крук

Источник материала: Ежедневник

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук был задержан силовиками 29 ноября около полудня в Минске.

По данным правозащитного центра "Весна", Дмитрий Крук был задержан в Минске на улице Алеся Гаруна в 12:40.

Предположительно ему будет вменяться участие в несанкционированных массовых акциях.



