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В Минске задержан экономист Дмитрий Крук

29.11.2020 19:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук был задержан силовиками 29 ноября около полудня в Минске.

По данным правозащитного центра "Весна", Дмитрий Крук был задержан в Минске на улице Алеся Гаруна в 12:40.

Предположительно ему будет вменяться участие в несанкционированных массовых акциях. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук был задержан силовиками 29 ноября около полудня в Минске.
 
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