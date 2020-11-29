|
В Минске задержан экономист Дмитрий Крук
29.11.2020 19:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук был задержан силовиками 29 ноября около полудня в Минске.По данным правозащитного центра "Весна", Дмитрий Крук был задержан в Минске на улице Алеся Гаруна в 12:40.
Предположительно ему будет вменяться участие в несанкционированных массовых акциях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук был задержан силовиками 29 ноября около полудня в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)