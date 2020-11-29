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Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Журналистка остается под стражей

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вечером 29 ноября истек срок, в течение которого журналисту TUT.BY Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения.

Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Журналистка остается под стражей

Катерина Борисевич Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поскольку на свободу ее не отпустили, можно сделать вывод, что Катерина находится в статусе обвиняемой и остается под стражей. Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении в самом широком значении, поэтому на какой срок избрана самая строгая мера пресечения, нам неизвестно. Исходя из практики, можно предполагать, что на два месяца, то есть до 19 января 2021 года.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко. Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.

27 ноября в Генеральную прокуратуру были направлены характеристики и обращения от ведущих независимых СМИ с просьбой избрать Катерине Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Также переданы копии дипломов и грамот, которые Катерина получала от Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и других ведомств за освещение деятельности правоохранительных органов в Беларуси и правовое просвещение граждан.

 
 
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Вечером 29 ноября истек срок, в течение которого журналисту TUT.BY Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения.
 
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