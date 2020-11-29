Журналисту TUT.BY Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Она остается под стражей













Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении в самом широком значении, поэтому на какой срок избрана самая строгая мера пресечения, нам неизвестно. Исходя из практики, можно предполагать, что на два месяца, то есть до 19 января 2021 года.





Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко. Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.









27 ноября в Генеральную прокуратуру были направлены характеристики и обращения от ведущих независимых СМИ с просьбой избрать Катерине Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Также переданы копии дипломов и грамот, которые Катерина получала от Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и других ведомств за освещение деятельности правоохранительных органов в Беларуси и правовое просвещение граждан.





Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 178 УК, это преступление отнесено к категории менее тяжких. В 2019 году на «историческом» совещании Лукашенко с силовиками подчеркивалась необходимость чаще избирать альтернативные меры пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог, домашний арест), не связанные с заключением под стражу.





По закону прокуратура вправе как направить дело для расследования в следственные органы (Следственный комитет или Комитет государственной безопасности), так и самостоятельно проводить предварительное следствие — «в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела» (ст. 34 УПК), последнее бывает крайне редко, но дело в отношении медика и журналиста расследуют именно сотрудники Генеральной прокуратуры, как следует из сюжета СТВ.



