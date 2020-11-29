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Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением

29.11.2020 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. И еще одна весть недели с пометкой «мировая». Ушел великий. Ушел в 60. Возможно, самый талантливый из футболистов 20-го века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поцелованный Богом, рукой которого забил гол (Марадона так выразился о себе на пресс-конференции после матча). Гол, который вывел в 1986 году Аргентину в полуфинал мирового мундиаля. Его потом, к слову, Диего выиграет.

Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением

Футбольные болельщики с пеной у рта спорят, какой же игрок самый талантливый и почему? Пеле или Марадона? Месси или Роналду? Один много забивает, другой видит поле, третий держит мяч так, что не отобрать...

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Но почти все оппоненты сходятся в одном: гений – это тот, кто ведет за собой остальных. Кто побеждает вопреки, а не благодаря. При ком средний клуб завоевывает пять трофеев, два из которых – чемпионские.

Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением

После ухода Марадоны «Наполи» ведь так и не выиграл чемпионат. А ведь уже прошло 30 лет с момента последнего триумфа. И потому местные тиффози считают его гением. Он ведь тоже родом из бедного района, как и большинство из них. Он стал для них своим парнем, его боготворили. Он в одиночку тащил команды к вершинам: золото в чемпионате с «Бока Хуниорс». С «Наполи» – пять трофеев, сборная Аргентины – золото в Мексике в том самом 1986-м и серебро в Италии в 1990-м. И десятки личных титулов с приставкой лучший: бомбардир, игрок. Правда, тренером хорошим так и не стал. 

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Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением

Он дебютировал в 15 лет, его били по ногам – в те годы футбол был крайне грязным, ни о каком фэйр-плэй и речи не шло. Как-то тренер сборной СССР сказал в интервью: Марадона в игре заработал для своей команды 26 штрафных ударов. То есть 26 раз его так били по ногам, что судья вынужден был фиксировать фол. А Диего вставал с газона и снова шел за мечтой.

26 ноября в президентском дворце в Буэнос-Айресе состоялась церемония прощания с Марадоной. На пути к гробу выстроилась очередь длиной в семь кварталов.

Люди в материале: Диего Марадона, Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси

 
 
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Новости Аргентины. И еще одна весть недели с пометкой «мировая». Ушел великий. Ушел в 60. Возможно, самый талантливый из футболистов 20-го века, сообщили в программе...
 
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