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«Минск, Гродно с вами!»
Источник материала: Хартия'97
«Минск, Гродно с вами!»
Гродненские партизаны провели акцию солидарности.
В Минске прошел Марш соседей. Люди вышли на протест в 113-й день белорусской революции.
Гродненские партизаны провели акцию солидарности, сообщает телеграм-канал
«Минск, Гродно с вами!», - говорят они.
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Гродненские партизаны провели акцию солидарности.
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