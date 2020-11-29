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Белорусы всегда готовы прийти на помощь друг другу

29.11.2020 19:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы всегда готовы прийти на помощь друг другу

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  • 29.11.2020, 19:01
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Белорусы всегда готовы прийти на помощь друг другу
Иллюстрационное фото: «Белсат»

Случай во время Марша соседей.

В Беларуси прошел Марш соседей. Люди вышли на протест в 113-й день белорусской революции.

- Огромная благодарность юным белорусам лет одиннадцати и их родителям, воспитавшим таких хороших сыновей, которые сегодня на Рафиева 29/2 держали открытыми двери седьмого подъезда. Да ещё и встречали всех искренним «Здравствуйте!» - написал читатель телеграм-каналу «Баста».

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