Источник материала: Хартия'97

Белорусы всегда готовы прийти на помощь друг другу 1 29.11.2020, 19:01

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Иллюстрационное фото: «Белсат»

Случай во время Марша соседей.

В Беларуси прошел Марш соседей. Люди вышли на протест в 113-й день белорусской революции.

- Огромная благодарность юным белорусам лет одиннадцати и их родителям, воспитавшим таких хороших сыновей, которые сегодня на Рафиева 29/2 держали открытыми двери седьмого подъезда. Да ещё и встречали всех искренним «Здравствуйте!» - написал читатель телеграм-каналу «Баста» .

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