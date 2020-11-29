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Журналисту tut.by Катерине Борисевич предъявлено обвинение
Источник материала: Хартия'97
Журналисту tut.by Катерине Борисевич предъявлено обвинение
Она остается под стражей.
Вечером 29 ноября истек срок, в течение которого журналисту
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко. Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. Родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.
27 ноября в Генеральную прокуратуру были направлены характеристики и обращения от ведущих независимых СМИ с просьбой избрать Катерине Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Также переданы копии дипломов и грамот, которые Катерина получала от Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и других ведомств за освещение деятельности правоохранительных органов в Беларуси и правовое просвещение граждан.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 178 УК, это преступление отнесено к категории менее тяжких. В 2019 году на «историческом» совещании Лукашенко с силовиками подчеркивалась необходимость чаще избирать альтернативные меры пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог, домашний арест), не связанные с заключением под стражу.
По закону прокуратура вправе как направить дело для расследования в следственные органы (Следственный комитет или Комитет государственной безопасности), так и самостоятельно проводить предварительное следствие — «в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела» (ст. 34 УПК), последнее бывает крайне редко, но дело в отношении расследуют именно сотрудники Генеральной прокуратуры, как следует из сюжета СТВ.
Фигурантом уголовного дела является также врач-анестезиолог Артем Сорокин. На телеканале СТВ был показан сюжет, в котором он признает вину, по всем пунктам оглашенным Генпрокуратурой в сообщении о возбуждении уголовного дела, и призывает коллег вернуться к работе. Напомним, что после задержания Артема и Катерины по всей стране прошли акции солидарности «Ноль промилле», в том числе, и среди медработников.
Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Вообще по факту разглашения врачебной тайны дело возбуждается по заявлению потерпевшего, поскольку это является делом частного обвинения (ч. 1 ст. 178 УК). Но если речь о наступлении тяжких последствий (ч. 3 ст. 178 УК), а именно такой формулировкой оперирует Генпрокуратура, то в этом случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего, как и произошло в данном случае.
Что же такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК? В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Как мы видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность. Что же о «тяжких последствиях» сообщает Генеральная прокуратура? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника tut.by. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».
Катерина находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, так называемой Володарке, где бытовые условия хуже, чем в СИЗО КГБ, где почти неделю пробыла журналист. От заключенных, которые прошли Володарку, нам известно, что там проблемы с перенаселенностью, в камерах сыро, одежда сохнет несколько суток, еще одно испытание - курильщики, которых в камерах, как правило, большинство, и курят они здесь же, запах в камерах соответствующий. У нас пока нет данных о том, что Катерине передают письма в СИЗО №1 (в СИЗО КГБ она получила всего одно письмо), хотя достоверно известно, что десятки людей уже отправили ей письма и открытки.
Об условиях в женских камерах на Володарке подробно рассказывала юрист Лилия Власова, она была под стражей полтора месяца:
- В камере содержалось 10 человек, здесь я провела три недели, до дня освобождения. Условия были жесткие. В небольшой комнате находится 10 железных нар в два этажа, туалет и умывальник с холодной водой, дневного света не было. Кроме решетки окна забиты железными жалюзи, которые не пропускают дневной свет и затрудняют доступ воздуха. Подъем в 6 утра, с этого времени и до отбоя в 22 часа запрещено лежать, можно ходить и сидеть на кровати. Мне по состоянию здоровья было разрешено лежать. В камере был телевизор, который транслировал только белорусские каналы и НТВ. Десять человек в одной комнате спали, ели, стирали, мылись и ходили в туалет.
Восемь из десяти женщин курили, иногда я чувствовала, что задыхаюсь, приходилось воздух «ловить» в маленькой щелке жалюзи. Потеряла обоняние, до сих пор не чувствую запахов. Когда познакомились, сокамерницы пожалели меня и стали курить меньше. Отказаться от сигарет они не могут, потому что для них покурить и выпить кофе — единственная радость. Всем заключенным выдают персональные кружки. Когда-то эти кружки были эмалированные, но эмаль износилась, у меня была кружка с ржавым дном. Я попросила ее заменить, но принесли такую же, сказали, что лучше нет. Муж несколько раз пытался передать пластмассовую кружку — не брали. Выбора не было, пила из того, что было, и старалась не смотреть на ржавчину.
Катерина Борисевич более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, в том числе от правоохранительных органов Беларуси, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах.
Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину Борисевич. Обращаясь в первую очередь к Генеральной прокуратуре, БАЖ призывает сосредоточиться на поиске виновных в смерти Романа Бондаренко (дело расследует Генпрокуратура), а не преследовать журналиста, которая подготовила материал, и врача, который дал комментарий по социально важной теме, не нарушив права родственников погибшего.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналистку tut.by и врача-анестезиолога больницы скорой медицинской помощи узниками совести. Белорусские правозащитные организации признали Борисевич политзаключенной.
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