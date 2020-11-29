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Какой будет погода в последний день ноября
Источник материала: Хартия'97
Какой будет погода в последний день ноября
Прогноз синоптиков.
Мокрый снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 30 ноября,
В ближайшие сутки будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.
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Прогноз синоптиков.
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