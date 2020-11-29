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Какой будет погода в последний день ноября

29.11.2020 19:47 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в последний день ноября

  • 29.11.2020, 18:43
  • 1,415
Какой будет погода в последний день ноября

Прогноз синоптиков.

Мокрый снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 30 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер будет южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов.

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