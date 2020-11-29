Кому протесты, кому мать родна. Пока не работал интернет, бордюрщик подвез пассажирку за 53 рубля

Источник материала: Onliner

Отключение интернета во время протестов — самые сладкие минутки для минских бордюдщиков. В обычное-то время спрос на них невелик, большинство научено еще бессмертным примером человека по кличке Саша 63 рубля. Но иногда случаются просветы, и тогда последователи этого персонажа спешат выбраться из щелей. На такого напоролась сегодня Маруся (так попросил подписать ее супруг), которой надо было добраться от минского железнодорожного вокзала до пригородной деревни Копище.

Сегодня, как заведено по воскресеньям, в Минске отключили мобильный интернет. Таким образом лишили Марусю возможности вызвать такси. По телефону тоже не получилось: в службе такси, которой привыкли пользоваться, очередь оказалась в 41 человека. Пришлось сесть в подвернувшуюся машину с шашечками. Кто ж знал, что эти деятели еще живы? Давно про них слышно не было.

По приезде водитель выдал чек: 53 рубля 68 копеек. Наверное, тут все законно.





Женщина возмутилась, но заплатила: белорусы очень законопослушны.





В мирное время до нужного адреса от вокзала получается 20 минут езды и меньше 9 рублей — такую сумму выдает Uber.