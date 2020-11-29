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Кому протесты, кому мать родна. Пока не работал интернет, бордюрщик подвез пассажирку за 53 рубля
Источник материала: Onliner
Отключение интернета во время протестов — самые сладкие минутки для минских бордюдщиков. В обычное-то время спрос на них невелик, большинство научено еще
Сегодня, как заведено по воскресеньям, в Минске отключили мобильный интернет. Таким образом лишили Марусю возможности вызвать такси. По телефону тоже не получилось: в службе такси, которой привыкли пользоваться, очередь оказалась в 41 человека. Пришлось сесть в подвернувшуюся машину с шашечками. Кто ж знал, что эти деятели еще живы? Давно про них слышно не было.
По приезде водитель выдал чек: 53 рубля 68 копеек. Наверное, тут все законно.
Женщина возмутилась, но заплатила: белорусы очень законопослушны.
В мирное время до нужного адреса от вокзала получается 20 минут езды и меньше 9 рублей — такую сумму выдает Uber.
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Отключение интернета во время протестов — самые сладкие минутки для минских бордюдщиков. В обычное-то время спрос на них невелик, большинство научено еще...
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