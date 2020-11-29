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«Олигарх помогает поддерживать диктатуру». The Telegraph призывает Британию проверить связь Гуцериева с Лукашенко

29.11.2020 19:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британские власти призвали проверить связи миллиардера Михаила Гуцериева и «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко. Об этом подробно написала влиятельная газета The Telegraph. Рассказываем главное. 

«Состояние в 1,1 миллиарда долларов». Что нужно знать о Гуцериеве и его семье 

Текст начинается с рассказа о «самой дорогой свадьбе в мире» – свадьбе сына миллиардера Саида Гуцериева (он вырос в Лондоне и окончил Оксфорд). Стоимость этого мероприятия в The Telegraph оценивают в десятки миллионов фунтов стерлингов. И напоминают, что там выступали такие звезды как Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас. Платье невесты стоило около миллиона долларов, а свадебный кортеж был собран из роллс-ройсов. 

Об этом событии писали и говорили все, но спустя четыре года после свадьбы, пишет The Telegraph,внимание было обращено на связи между семьей Гуцериевых и Лукашенко. 

Критики Лукашенко требуют от британского правительства и ЕС провести расследование связей между Лондоном и Минском. И наложить санкции на «всех олигархов, которые будут уличены в близких связях с диктатором, которого обвиняют в нарушении прав человека». 

Далее в The Telegraph перечисляют известные активы Гуцериева. Упоминается компания GCM Global Energy PLC, в которой Саид и Михаил Гуцериевы владеют контрольным пакетом. Ее офис находится в центре Лондона. Авторы текста пишут, что у GCM Global есть интересы в Беларуси. В частности, сделка по калийному заводу стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, который должен открыться в следующем году. 

Также The Telegraph напоминает, что Гуцериев является председателем правления «Русснефти». Это одна из крупнейших нефтяных компаний России, которая стала единственным российским поставщиком нефти в Беларусь. Не забыли упомянуть и Currency.com – компанию по обмену криптовалют, которая базируется в Минске. Ее также создал Гуцериев. 

The Telegraph пишет: по оценке Forbes, состояние Саида Гуцериева составляет 1,1 миллиарда долларов, а его отца – в два раза больше. 

Когда Гуцериев был замечен лично с Лукашенко 

The Telegraph пишет, что Михаил Гуцериев сблизился с Лукашенко в 2007 году, когда покинул Москву, опасаясь преследования (после ссоры с другим олигархом). Сначала Гуцериев прилетел в Минск, после чего перебрался на три года в Лондон. 

В газете напоминают, что Лукашенко пришел к власти в 1994-м. И уточняют, что в этом году президентские выборы в Беларуси не признали ни Евросоюз, ни США. А британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал фальсификацию результатов голосования «презренной» и ввел санкции в отношении Лукашенко и его высокопоставленных чиновников. 

Несмотря на то, что большинство стран мира не признало Лукашенко, он провел в Минске тайную инаугурацию, на которой, как пишет газета, якобы присутствовал Микаил Гуцериев. The Telegraph уточняет: «Согласно бортовым журналам, Гуцериев прибыл в Минск за день до инаугурации и вылетел в Москву на следующий день. 5 октября двое мужчин бок о бок появились на публике на открытии новой церкви под Минском». 

Кто требует «отлучить» Гуцериева от Лондона из-за связей с Лукашенко 

The Telegraph пишет, что активисты оппозиции призвали британское правительство прекратить деловые связи между Лондоном и Минском, которые, по их словам, помогают поддерживать диктатуру. 

Представитель iSANS и Creative Politics Hub в комментарии The Telegraph заявил: «Мы призываем правительства Великобритании, ЕС и США ввести срочные санкции против таких людей, как Гуцериев, которые продолжают делать большие деньги в Беларуси. Режим Лукашенко продолжает нарушать права человека. Масштабы нарушений в Беларуси являются самыми большими в Европе за 30 лет, включая изнасилования, пытки и убийства. Это неправильно, что олигархи вроде Гуцериева зарабатывают миллионы на Беларуси, пока люди страдают от режима».

Кэтрин Уэст, теневой министр лейбористов в Европе и активистка кампании против режима Лукашенко: «Лондон не должен использоваться олигархом, который является другом Лукашенко, для поддержки его гнусного режима. Я призываю Доминика Рааба ввести санкции, которые имеют эффект и бьют Лукашенко там, где ему больно — по кошельку».

The Telegraph также пытался получить комментарии у семьи Гуцериевых, но представитель «Сафмар» отказался предоставлять информацию на выходных, предложив предоставить официальный ответ в понедельник.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Британские власти призвали проверить связи миллиардера Михаила Гуцериева и «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко. Об этом подробно написала...
 
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