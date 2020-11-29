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С пресс-секретарем президента России случился казус: «Я — Песков»

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне вечером на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка.

На мероприятие пришли не только звезды российского шоубиза, но и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой – фигуристкой Татьяной Навкой. Однако на входе случился казус, свидетелями которого стали журналисты Peopletalk.

С пресс-секретарем президента России случился казус: «Я — Песков»

— Вы в списках? — спросила девушка-хостес.

— А я что должен быть в списках? Я — Песков.

— Позвоните организаторам, — сказала девушка и перешла к другим гостям.

Пескову пришлось сделать звонок, после чего его пропустили на ивент.

 
 
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Накануне вечером на Красной площади состоялось открытие ГУМ-катка.
 
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