ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

29.11.2020 20:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко отметил вклад России в урегулирование очага военного противостояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы на 23 наблюдательных постах проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима в северной и южной зонах ответственности.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

К этому моменту домой вернулось уже свыше 21 тысячи жителей, которые ранее вынужденно покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Евгений Поболовец, СТВ:
Тем временем после прекращения огня на территории Нагорного Карабаха и введения на его границы российских миротворцев очнулась Франция.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Евгений Поболовец:
Ее сенат потребовал от правительства признать Республику Нагорный Карабах и осудил «агрессию Азербайджана». Самостоятельно, без оглядки на ООН. Как это понимать? Как попытку снова разжечь только что потушенный конфликт?

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Евгений Поболовец:
При этом в самой Франции есть проблемы, которые никто, видимо, и не собирается решать. На неделе местная полиция разогнала лагерь мигрантов, который стихийно вырос на площади Республики в Париже. Применяли слезоточивый газ.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Евгений Поболовец:
Макрон никак этому не противится. Как не беспокоят его и 800 человек, которые оказались вдруг бездомными из-за уничтожения полицией лагеря беженцев в Сен-Дени. А ведь на дворе почти зима.

Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе

Только в Париже не менее 46 тысяч человек. Митинги прошли в 70 городах Франции – здесь подробнее

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, Евгений Поболовец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дональд Туск: каждый, кто поднимает руку на польского полицейского, де-факто поднимает руку на государство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика