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Тысячи жителей вернулись домой после прекращения огня в Нагорном Карабахе
Источник материала: СТВ
И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко отметил вклад России в урегулирование очага военного противостояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Российские миротворцы на 23 наблюдательных постах проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима в северной и южной зонах ответственности.
К этому моменту домой вернулось уже свыше 21 тысячи жителей, которые ранее вынужденно покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий.
Евгений Поболовец, СТВ:
Евгений Поболовец:
Евгений Поболовец:
Евгений Поболовец:
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И снова к разностороннему визиту Лаврова. Одной из тем, которую точно обсуждали с главой нашего государства, стал конфликт в Нагорном Карабахе. Александр Лукашенко...
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