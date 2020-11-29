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Дональд Туск: каждый, кто поднимает руку на польского полицейского, де-факто поднимает руку на государство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ни в коей мере не оправдывая насилие на улицах столиц разных государств, обращаем внимание на риторику отдельных политиков и государственных лиц. Недавно бывший премьер Польши Дональд Туск осудил действия белорусских правоохранителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но в то же время на следующем видео он же благословляет польскую полицию на применение любых доступных сил и средств для наведения конституционного порядка.
Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши:
Хотелось бы вас заверить, что независимо от ситуации, временами в которую вы можете попасть, независимо от средств и способов, которые вы вынуждены будете применить, официальная власть и государство будут на вашей стороне. А те преступники, те, кто нарушает законы, те, кто угрожает безопасности граждан, а также безопасности людей в форме, должны знать, что не останутся безнаказанными, должны знать, что когда это будет нужно, полиция примет средства, включая оружие, если ситуация будет безвыходной.
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Дональд Туск: каждый, кто поднимает руку на польского полицейского, де-факто поднимает руку на государство
Новости Беларуси. Ни в коей мере не оправдывая насилие на улицах столиц разных государств, обращаем внимание на риторику отдельных политиков и государственных...
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