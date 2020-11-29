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Минское «Динамо» уступило в гостях ярославскому «Локомотиву»

29.11.2020 20:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В каждом из двух периодов «Локомотив» забросил по одной шайбе, авторами которых стали Николай Коваленко и Максим Аверин. Тем не менее динамовцы не опустили руки и отыграли отставание. Сначала отличился Райан Мерфи, а затем шайбу забросил Егор Шарангович.

Игра перешла в овертайм, но на этот раз в дополнительное время динамовцы выиграть не смогли. На последней минуте победу «Локомотиву» принес Павел Красковский.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Принс — Спунер — Дроздов; Соловьев — Мерфи, Горбунов — Шарангович — Козун; Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Лодня; Сушко — Усов — Демков; Фальковский, Мартынов.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).
 
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