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Минское «Динамо» уступило в гостях ярославскому «Локомотиву»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).
В каждом из двух периодов «Локомотив» забросил по одной шайбе, авторами которых стали Николай Коваленко и Максим Аверин. Тем не менее динамовцы не опустили руки и отыграли отставание. Сначала отличился Райан Мерфи, а затем шайбу забросил Егор Шарангович.
Игра перешла в овертайм, но на этот раз в дополнительное время динамовцы выиграть не смогли. На последней минуте победу «Локомотиву» принес Павел Красковский.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Принс — Спунер — Дроздов; Соловьев — Мерфи, Горбунов — Шарангович — Козун; Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Лодня; Сушко — Усов — Демков; Фальковский, Мартынов.
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Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).
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