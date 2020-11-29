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Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»
Источник материала: СТВ
На сегодняшний день ООН держит миротворцев в 13 точках: семь из них расположены в Африке, две (формально) в Европе и четыре в Азии – из них три на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самой «востребованной» у миротворцев страной является Судан, от которого не так давно откололся Южный Судан – здесь находится аж три миссии. Также «голубые каски» действуют в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Западной Сахаре.
В Европе неспокойно в Косово и на Кипре, северная часть которого позиционирует себя как Турецкая Республика Северный Кипр.
А вот на территории бывшего СССР миротворческих формирований ООН нет. Но работают миссии ОБСЕ в Украине (следят за соблюдением перемирия на Донбассе), Молдовы (конфликт в Приднестровье). И вот уже этой осенью российские миротворцы полетели в Нагорный Карабах, за который в очередной раз вспыхнула война между армянами и азербайджанцами.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Дмитрий Рябихин, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
«Тяжело смотреть, как страдает местное население, на количество беженцев, которые есть в регионе»
В 2014 году непосредственно в самой миссии я занимал должность штабного офицера, начальника стратегического диалога, и одной из основных задач данного отдела была координация деятельности между структурными подразделениями миротворческой миссии и Вооруженными Силами Ливана. Выезжал и в подразделения, которые находятся на линии соприкосновения, вдоль так называемой «голубой линии», после несоприкосновения конфликтующих сторон. В большей степени тяжело смотреть, как страдает местное население, на количество беженцев, которые есть в регионе.
Анастасия Дехтяр:
«Обстановка и отношение местного населения к миротворцам очень положительные»
Дмитрий Рябихин:
Анастасия Дехтяр:
Дмитрий Рябихин:
Основу нашего контингента составляют медицинские специалисты. Назовем это изюминкой, что касается Республики Беларусь. Данные военнослужащие выполняют задачу не только в интересах стабилизации обстановки, но и по оказанию помощи военнослужащим и местному населению. Они выполняют задачи гуманитарного характера.
Уровень подготовки наших специалистов реализуется там, где это необходимо, в кризисном регионе мира
Тот уровень подготовки, который есть у наших специалистов, практически реализуется там, где это необходимо, в кризисном регионе мира, и всесторонне оказывается помощь нашими представителями. Наши специалисты получают только положительные отзывы.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь и достигнутыми договоренностями с Организацией Объединенных Наций, наши военнослужащие выполняют там задачи в срок до 12 месяцев.
Анастасия Дехтяр:
Дмитрий Рябихин:
То, что касается отбора кандидатов для участия в деятельности по поддержанию международного мира, в большей степени определяется Постановлением Совета министров, в котором предусмотрены вопросы в том числе прохождения медицинского отбора и требования к кандидатам. Это и языковая подготовка, и многие другие вопросы.
«Всегда военнослужащие имеют возможность совершенствовать свой уровень подготовки»
Комплектуется с учетом таких критериев, как требования к военнослужащим, которые проходят в силах специальных операций – это и физическая подготовка, и психологическая. Всегда военнослужащие имеют возможность совершенствовать свой уровень подготовки. Если мы приводим пример языковой подготовки, то начинается с базовой подготовки, которая проходит в учреждении образования, совершенствуется уровень знания иностранного языка.
В последующем он проходит базовый 500-часовой курс, усовершенствованный курс 300-часовой, курс военной терминологии 60-часовой, после чего он может быть кандидатом для направления за пределы Республики Беларусь, в языковые центры Вооруженных Сил иностранных государств либо для прохождения специализированных курсов в этих же центрах.
Мероприятия отборов у каждой организации свои. Говорим мы об ООН или о другой организации – как правило, предъявляются определенные требования к кандидатам, кандидатуры рассматриваются соответствующими структурными подразделениями органов управления данной организации. При необходимости данные кандидаты проходят письменное и устное собеседования с лицами, которые отбирают. В последующем принимается решение о комплектовании данными кандидатами соответствующих должностей.
Анастасия Дехтяр:
«Никогда военнослужащий не будет направлен в район выполнения задач без соответствующей подготовки»
Дмитрий Рябихин:
Более того, необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту. То есть это контрактники, офицеры и прапорщики.
Оно является уникальным подразделением в Вооруженных Силах. В данном подразделении любая должность может быть замещена военнослужащей женщиной – от стрелка до командира. В настоящее время в подразделении проходят службу три военнослужащих женщины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, в том числе на крайних учениях, которые проводились в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
Любой гражданин Беларуси может быть направлен для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности при соблюдении определенных условий
Если мы говорим о гражданских специалистах, то понятно, что в подразделении они не могут службу проходить, но в соответствии с нашим законодательством любой гражданин Республики Беларусь может быть направлен для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности при соблюдении определенных условий. В законе все это прописано.
Анастасия Дехтяр:
Дмитрий Рябихин:
«Участие миротворцев в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности является составной частью внешней политики государства»
Соответственно, сейчас руководством Вооруженных Сил, Министерством обороны рассматриваются вопросы о целесообразности выбора того или иного места, ведутся переговоры с иностранными представителями о рассмотрении вопроса совместного участия. Участие миротворцев в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности является составной частью внешней политики государства, оно значительно влияет на авторитет нашей республики за ее пределами. Что касается Вооруженных Сил, тот опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен.
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Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»
На сегодняшний день ООН держит миротворцев в 13 точках: семь из них расположены в Африке, две (формально) в Европе и четыре в Азии – из них три на Ближнем Востоке. Об...
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