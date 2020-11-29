|
Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время доклада Президенту министра обороны страны Виктора Хренина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первое и самое главное – состояние Вооруженных Сил. Президенту доложили о результатах, которых добились по итогам нынешнего учебного года и о готовности выполнения поставленных задач в году новом.
Как повысить эффективность патриотического воспитания? Предложено создать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Молодежного патриотического центра в Брестской крепости.
Предложение поддержано. К слову, в 2020 году в армию призвано около 9 тысяч военнообязанных. «Люди с высоким уровнем понимания относились к задачам и достойно их выполняли», – подчеркнул министр.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина
Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)