Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время доклада Президенту министра обороны страны Виктора Хренина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Какие же основные тезисы звучали во время встречи?

Первое и самое главное – состояние Вооруженных Сил. Президенту доложили о результатах, которых добились по итогам нынешнего учебного года и о готовности выполнения поставленных задач в году новом.





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Предложение поддержано. К слову, в 2020 году в армию призвано около 9 тысяч военнообязанных. «Люди с высоким уровнем понимания относились к задачам и достойно их выполняли», – подчеркнул министр.





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