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Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина

29.11.2020 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время доклада Президенту министра обороны страны Виктора Хренина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Какие же основные тезисы звучали во время встречи?

Первое и самое главное – состояние Вооруженных Сил. Президенту доложили о результатах, которых добились по итогам нынешнего учебного года и о готовности выполнения поставленных задач в году новом.

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Предложено создать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Молодежного патриотического центра в Брестской крепости.

Предложение поддержано. К слову, в 2020 году в армию призвано около 9 тысяч военнообязанных. «Люди с высоким уровнем понимания относились к задачам и достойно их выполняли», – подчеркнул министр.

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Хренин

 
 
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Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время...
 
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